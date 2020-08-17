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شكرا لقرائتكم خبر عن هيجواين العقبة الوحيدة لفريق يوفنتوس للتعاقد مع سواريز و جريزمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحاول فريق يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع أحد مهاجمي فريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وبحسب صحيفة «كوريري ديللو سبورت»، فإن يوفنتوس يأمل في التخلص من جونزالو هيجواين، حيث يسعى النادي الإيطالي لتحرير نفسه من راتبه الضخم، قبل إعادة الاستثمار في سوق الانتقالات.
وأضاف التقرير الإيطالي أن فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس، إذا نجح في فك العقدة المالية ورحيل هيجواين، فإن النادي يمكن أن يهتم بلويس سواريز مهاجم برشلونة، بل وقد يتابع أنطوان جريزمان أيضا.
وكانت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، كتبت أن برشلونة على استعداد لإعادة بناء الفريق بعد النهاية المحرجة والمذلة لموسم غير ناجح، وزعمت أن النادي لن يمانع مغادرة سواريز وجريزمان.
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