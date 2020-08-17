شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى للتنسيق بين فايلر والمدير الفنى للناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح، اجتماع خلال الأيام المقبلة مع التشيكى ميشال بروكيتش المدير الفنى لقطاع الناشئين بالأهلى ت لمناقشة في الخطة التي أعدها لتطوير القطاع واستراتيجية العمل والاتفاق على كل الأمور الخاصة بتطوير القطاع ومناقشة احتياجاته على كل المستويات.

ويستهدف النادى النهوض بفرق القطاع فنيًا وبدنيًا، وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول، وخدمة المنتخبات الوطنية بأعمارها السنية المختلفة، كما تقرر عقد إجتماع بين بروكيتش وفايلر للاتفاق على التعاون المشترك للاستفادة من العناصر المميزة بالقطاع .



ووضع جدول يناسب الفريق الأول الخاص بتصعيد اللاعبين ومنحهم الفرصة للاستفادة من خبرات لاعبى الفريق الأول.