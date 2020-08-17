شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يدعم ٨٦ ناديا ب ٥ملايين جنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي صرف دعم ٥ مليون و ٦٠ الف جنيه لعدد ٨٦ نادي رياضي في ٥ محافظات للصرف علي النشاط الرياضي ونشاط كرة القدم بها.



اكد صبحي ان وزارة الشباب والرياضة ملتزمة بتقديم الدعم المالي للاندية الرياضية التي تحتاج الدعم، مساهمة منها في الصرف علي النشاط الرياضي، بالاضافة الي رفع العبء عن كاهل الأندية الرياضية في ظل جائحة كورونا التي تمر بها البلاد.

مضيفاً انه في اطار خطة الوزارة للعمل علي دمج الاستثمارات في الاندية المختلفة من أجل مساعدة الأندية علي النهوض والتطور، فإن وزارة الشباب والرياضة تسير بخطى ثابتة في هذا الأمر، موضحاً ان هذه الاستثمارات تساعد وزارة الشباب والرياضة علي توفير الدعم اللازم لباقي الاندية والوصول لاكبر عدد ممكن من اجل خدمة الشباب وافراد المجتمع المصري.