شكرا لقرائتكم خبر عن تخطيط الأهلى توصى بتحفيز اللاعبين قبل القمة.. وشكوى من أرضية «التتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوصت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى بتخصيص مكافات للاعبى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى فى حالة الفوز على الزمالك وذلك لتحفيزهم على الإجتهاد وبذل قصارى جهدهم للتغلب على الاثار السلبية التى فرضتها الأزمات الأخيرة التى ضربت الفريق، وينتظر أن تناقش اللجنة فكرة مكافاة القمة خلال اجتماعها مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة خلال الأيام المقبلة.

وقرر فايلر تكثيف الجلسات مع اللاعبين لمطالبتهم بالتركيز فى التدريبات والمباريات وعدم الإنشغال برحيل زملائهم لتحقيق الأهداف التى يسعى الجهاز الفنى لتحقيقها.

كما تلقت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى شكوى من لاعبى الفريق من سوء أرضية ملعب الأهلي، والتى كانت السبب فى عدم على ظهورهم بشكل أفضل خلال مواجهة الإنتاج الحربي الأخيرة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في الجولة ال19 من الدوري.

وطلبت اللجنة تقرير شامل من الجهاز الفنى عن الأرضية من أجل الوصول الى حلول سريعة مع المسؤولين عن الملعب كما جددت اللجنة طلبها من فايلر تحديد مصير لاعبى الفريق المعارين للاندية الأخرى من أجل الرد على الطلبات التى وصلت النادى لتمديد إعارة البعض أو تسويق اللاعبين الراغبين فى الاحتراف الخارجى وذلك بعد معرفة مدى حاجة الفريق من جهودهم فى الموسم الجديد .

ويلتقى الاهلى اليوم مع اسوان فى الجولة العشرين للدورى الممتاز.

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