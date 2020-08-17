شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الرياضة والتموين والهجرة يفتتحون نادي «ماتريكس» بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‎افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،نادي ماتريكس الرياضي بالمنطقة التجارية واللوجيستية بالغربية، برفقة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.

‎أكد الدكتور أشرف صبحي أن نادي ماتريكس يُعد من الصروح الرياضية الواعدة بالدلتا، لما يتميز به من إنشاءات رياضية متنوعة تخدم جميع اللعبات الرياضية، وتقدم كافة الخدمات الرياضية للشباب بالمنطقة، وتساعد في بناء جيل رياضي في منطقة الدلتا، لافتاً إلى أن الوزارة تضع خطة كاملة بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضة، وتنمية الموارد الذاتية من خلال الطرح الاستثمارى فى مراكز الشباب لتقديم خدمة متميزة للشباب والأسرة المصرية.

‎أضاف"صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة تسعى لتطبيق خطة استثمارية شاملة لتصبح الرياضة إحدى دعائم الدولة الاقتصادية، من خلال إنشاء سلسلة الأندية الجديدة في ربوع الدولة المصرية بهدف خدمة الفئات المجتمعية المختلفة من المصريين، يأتى ذلك ضمن توجه الدولة المصرية بقياة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم وتطوير الرياضة وتحسين الحياة المعيشية فى مختلف المحافظات وتشجيع الاستثمار فى مجال الرياضة.

‎ويضم نادي ماتريكس ملاعب للتنس والسلة، واليد والكره الخماسية، وملعب كرة قدم قانونى به مدرجات تسع ١٠٠٠ متفرج، ومبنى اجتماعى، ومبنى مكيف على مساحة ثلاثة آلاف متر ثلاث طوابق به قاعات متعدده، صالة للجيم، منطقة أطفال، ٨ ملاعب اسكواش منهم ملعب زجاجي للبطولات الدوليه، حمامات سباحه.

‎يذكر أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لإنشاء نادي ‎ماتريكس تبلغ 800 مليون جنيه على مساحة 15 فدان.

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