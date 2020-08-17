مانشستر سيتي سيخلّد سيلفا بتمثال خارج ملعب الإتحاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

قرر نادي ​مانشستر سيتي​ الإنكليزي بناء تمثال لنجم الفريق السابق الإسباني ​ديفيد سيلفا​ خارج ملعب الإتحاد، تخليداً لما قدمه مع النادي.

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وكان سيلفا قد رحل عن السيتي بعد 10 مواسم له مع الفريق، فاز خلالها بـ 14 لقب محلي، بينها لقب الدوري الإنكليزي الممتاز في 4 مناسبات.

ولعب صاحب الـ 34 عاماً 436 مباراة سجل خلالها 77 هدفاً، وصنع 140 هدف آخر.

وقال رئيس النادي ​خلدون المبارك​ عند إعلانه عن الامر :"ديفيد لاعب رائع، قائد هادئ ألهم جميع من حوله، تمثاله سيذكرنا بالأوقات المذهلة التي اعطانا اياها، ليس فقط كلاعب مميز، بل كسفير ملهم مثل هذا النادي بكرامة في جميع الأوقات".