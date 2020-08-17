مانشستر سيتي سيخلّد سيلفا بتمثال خارج ملعب الإتحاد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020
قرر نادي مانشستر سيتي الإنكليزي بناء تمثال لنجم الفريق السابق الإسباني ديفيد سيلفا خارج ملعب الإتحاد، تخليداً لما قدمه مع النادي.
وكان سيلفا قد رحل عن السيتي بعد 10 مواسم له مع الفريق، فاز خلالها بـ 14 لقب محلي، بينها لقب الدوري الإنكليزي الممتاز في 4 مناسبات.
ولعب صاحب الـ 34 عاماً 436 مباراة سجل خلالها 77 هدفاً، وصنع 140 هدف آخر.
وقال رئيس النادي خلدون المبارك عند إعلانه عن الامر :"ديفيد لاعب رائع، قائد هادئ ألهم جميع من حوله، تمثاله سيذكرنا بالأوقات المذهلة التي اعطانا اياها، ليس فقط كلاعب مميز، بل كسفير ملهم مثل هذا النادي بكرامة في جميع الأوقات".
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