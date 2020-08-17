اخبار الرياضه

صراع أوروبي على زاها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صراع أوروبي على زاها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

كشفت شبكة سكاي سبورتس أن نجم نادي ​كريستال بالاس​ الإنكليزي والدولي العاجي ​ولفريد زاها​ Wilfried Zaha يتجه لمغادرة الفريق في الفترة المقبلة.

Advertisements

و أشارت الشبكة إلى أن صاحب الـ 28 عاماً مطلوب من قبل نوادي أوروبية كبيرة مثل ​باريس سان جيرمان​، ​موناكو​ و​بوروسيا دورتموند​.

و كان زاها قد طلب من إدارة الفريق السماح له بالمغادرة في الصيف، بعد أن فشل بالرحيل في السنوات الماضية.

و تنتظر الإدارة وصول العرض المناسب لبيع اللاعب، علماً أنها خفض تقييمها للاعب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صراع أوروبي على زاها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا