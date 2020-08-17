صراع أوروبي على زاها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

كشفت شبكة سكاي سبورتس أن نجم نادي ​كريستال بالاس​ الإنكليزي والدولي العاجي ​ولفريد زاها​ Wilfried Zaha يتجه لمغادرة الفريق في الفترة المقبلة.

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و أشارت الشبكة إلى أن صاحب الـ 28 عاماً مطلوب من قبل نوادي أوروبية كبيرة مثل ​باريس سان جيرمان​، ​موناكو​ و​بوروسيا دورتموند​.

و كان زاها قد طلب من إدارة الفريق السماح له بالمغادرة في الصيف، بعد أن فشل بالرحيل في السنوات الماضية.

و تنتظر الإدارة وصول العرض المناسب لبيع اللاعب، علماً أنها خفض تقييمها للاعب.