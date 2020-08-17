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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صراع أوروبي على زاها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020
كشفت شبكة سكاي سبورتس أن نجم نادي كريستال بالاس الإنكليزي والدولي العاجي ولفريد زاها Wilfried Zaha يتجه لمغادرة الفريق في الفترة المقبلة.
و أشارت الشبكة إلى أن صاحب الـ 28 عاماً مطلوب من قبل نوادي أوروبية كبيرة مثل باريس سان جيرمان، موناكو وبوروسيا دورتموند.
و كان زاها قد طلب من إدارة الفريق السماح له بالمغادرة في الصيف، بعد أن فشل بالرحيل في السنوات الماضية.
و تنتظر الإدارة وصول العرض المناسب لبيع اللاعب، علماً أنها خفض تقييمها للاعب.
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