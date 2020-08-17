شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باراتيتشي سيخلف ابيدال في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020 اعلنت شبكة كالتشيو ميركاتو الايطالي أن ​فابيو باراتيتشي​ المدير الرياضي ل​يوفنتوس​ الإيطالي سوف يغادر منصبه على الرغم من رفض الإدارة.

واوضحت هذه المصادر ان باراتيتشي مرتبط بمنصب المدير الرياضي بنادي ​برشلونة​ الإسباني حيث بدأت ثورة النادي عقب الهزيمة أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 8 – 2 وذلك ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، مؤكدة انه تم تداول اسم باراتيتشي لكي يخلف إيريك أبيدال القريب من الرحيل عن منصب السكرتير الفني من ضمن ثورة النادي.

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