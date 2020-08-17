اخبار الرياضه

مانشستر يونايتد يحدد بديل سانشو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر يونايتد يحدد بديل سانشو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ​مانشستر يونايتد​ يراقب دوغلاس ​كوستا​ لاعب ​يوفنتوس​ في سياق أعمال الانتقالات الصيفية.

Advertisements

وقد أمضى اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 29 عامًا، فترات سابقة مع شاختار دونيتسك وبايرن ميونيخ، وثلاث سنوات في يوفنتوس.

وفي السياق، يقوم فريق التوظيف في مانشستر يونايتد بمتابعة تقدم كوستا عن كثب هذا الموسم حيث يسعون للتعاقد مع لاعب في الأسابيع المقبلة.

بينما يظل جادون ​سانشو​ هدف اليونايتد الأول لهذا المركز، ولكن إذا لم تتم هذه الصفقة، فإن كوستا من بين البدائل التي ينظر فيها النادي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يحدد بديل سانشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا