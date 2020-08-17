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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر يونايتد يحدد بديل سانشو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020
أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي مانشستر يونايتد يراقب دوغلاس كوستا لاعب يوفنتوس في سياق أعمال الانتقالات الصيفية.
وقد أمضى اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 29 عامًا، فترات سابقة مع شاختار دونيتسك وبايرن ميونيخ، وثلاث سنوات في يوفنتوس.
وفي السياق، يقوم فريق التوظيف في مانشستر يونايتد بمتابعة تقدم كوستا عن كثب هذا الموسم حيث يسعون للتعاقد مع لاعب في الأسابيع المقبلة.
بينما يظل جادون سانشو هدف اليونايتد الأول لهذا المركز، ولكن إذا لم تتم هذه الصفقة، فإن كوستا من بين البدائل التي ينظر فيها النادي.
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