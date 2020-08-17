مانشستر يونايتد يحدد بديل سانشو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ​مانشستر يونايتد​ يراقب دوغلاس ​كوستا​ لاعب ​يوفنتوس​ في سياق أعمال الانتقالات الصيفية.

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وقد أمضى اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 29 عامًا، فترات سابقة مع شاختار دونيتسك وبايرن ميونيخ، وثلاث سنوات في يوفنتوس.

وفي السياق، يقوم فريق التوظيف في مانشستر يونايتد بمتابعة تقدم كوستا عن كثب هذا الموسم حيث يسعون للتعاقد مع لاعب في الأسابيع المقبلة.

بينما يظل جادون ​سانشو​ هدف اليونايتد الأول لهذا المركز، ولكن إذا لم تتم هذه الصفقة، فإن كوستا من بين البدائل التي ينظر فيها النادي.