- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسمياً.. شفاء لاعبي منتخب سوريا من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020
أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، عن شفاء لاعبي واداريي منتخب سوريا من فيروس كورونا المستجد، بعد أن تم عزلهم لمدة أسبوعين، قبل أن يخضعوا لفحوص جديدة جاءت نتيجتها سلبية. كشف الاتحاد أوائل الشهر الحالي عن إصابة 4 لاعبين، و3 إداريين من منتخب سوريا الأول، خلال المعسكر التدريبي في مدينة حلب. واللاعبون المصابون بفيروس "كوفيد 19" هم مارديك مردكيان (حطين)، ومحمد عنز وأحمد الاشقر وأحمد الأحمد (الاتحاد)، فيما كان عساف خليفة، ووسام غيبور، ومهند أسعد، المصابين من داخل الكادر الفني والإداري. وانتظم منتخب سوريا بلاعبيه المحليين في معسكر تدريبي مغلق في مدينة اللاذقية، بقيادة مدربه الجديد التونسي نبيل معلول يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، وذلك استعداداً لاستكمال التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023. وبتصدر منتخب سوريا فرق المجموعة الآسيوية الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، مقابل 7 نقاط للصين، والفليبين و3 نقاط لجزر المالديف، ولاشيء لغوام.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. شفاء لاعبي منتخب سوريا من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.