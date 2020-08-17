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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا تحدد موعد عودة الجماهير للملاعب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020
أكدت التقارير الصحافية، بأن الاتحاد الإيطالي، ورابطة الدوري، يعملان بالفعل على إعادة الجماهير لمدرجات المسابقات الإيطالية، في الموسم الجديد. وفقاً لما نقلته شبكة فوتبول إيطاليا، فإن الاتحاد الإيطالي ورابطة "الكالتشيو" بدأن بالفعل العمل على فتح الملاعب أمام الجماهير، بداية من الجولة الثالثة من بطولة "الاسكوديتو" الموسم المقبل. وأشارت التقارير أن كلتا المنظمتين تعملان على إعادة الجماهير للمدرجات بصورة جزئية، على أن تقام الجولتين الأولى والثانية من دون حضور الجماهير. ومن المنتظر أن تكون السعة المنتظرة لاستيعاب الجماهير هي ثلث إجمالي سعة الملعب، حسب البروتوكول المقترح من رابطة الدوري الإيطالي في 10 يوليو (تموز) الماضي. وتزعم التقارير بأن الوثيقة التي تم تقديمها الشهر الماضي لم تؤخذ بعين الاعتبار من قبل العلماء، ولكن ما زال الاتحاد الإيطالي يأمل في إعادة الجماهير للمدرجات بحلول يومي 3 أو 4 أكتوبر (تشرين الأول)،، وهو موعد الجولة الثالثة من النسخة الجديدة للبطولة. وسوف يعود هذا القرار بالنفع للمنتخب الإيطالي أيضاً، الذي سوف يخوض مباريات ودية في 7 إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ببارما وميلانو.
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