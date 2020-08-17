سان جيرمان يبدأ اتصالاته لضم فيدال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

اتصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بنجم برشلونة، التشيلي أرتورو فيدال، في الساعات الماضية، للاستفسار عن إمكانية التعاقد معه هذا الصيف. حسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن بيدال مدرج في قائمة مبيعات برشلونة الصيفية، ويبدو أن لديه العديد من العروض على الطاولة، من بينها باريس سان جيرمان الذي اتصل بالمقربين منه من أجل ضمه للموسم المقبل. في الوقت الحالي، فتح باريس سان جيرمان خط بينه وبين فيدال، في انتظار التحركات التي قد تكون موجودة داخل برشلونة، والتغييرات المتوقعة في تشكيلة البرسا الحالية. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أنه قبل الهزيمة ضد بايرن ميونيخ 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كان لاعب خط الوسط التشيلي أعرب بالفعل عن نيته البقاء في النادي الكاتالوني، لكن الأحداث الأخيرة يمكن أن تغير هذا الرأي.

