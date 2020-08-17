كلوب يحدد موعد التوقف عن التدريب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

أكد المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أنه لا يستبعد التوقف عن التدريب بنهاية عقده الحالي مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز. يستمر العقد الحالي لكلوب حتى عام 2024. وقال كلوب في تصريحات لبوابة شبورت باذر الإخبارية الألمانية اليوم الإثنين: "سأغيب لمدة عام، وبعدها أسأل نفسي عما إذا كنت أفتقد كرة القدم، وإن لم أكن كذلك ستكون هذه هي نهاية مسيرة كلوب كمدرب". ويتولى كلوب تدريب ليفربول منذ عام 2015، وقاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في العام الماضي، كما قاده هذا العام للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عاماً. ولم يتراجع حماس وشغف كلوب، وصرح قائلاً: "نحن لا ندافع عن أي ألقاب، وإنما نرغب في التتويج بألقاب جديدة، بدأنا الفوز للتو". وأضاف: "الفريق بأكمله يتطلع إلى الموسم الجديد، ويرغب في تقديم ما هو أفضل، نرغب في ملاحقا منافسينا وملاحقة الكرة في كل أنحاء الملعب. نود أن نكون فريقا مزعجا حقا ولا نمنح منافسينا أي فرصة للمرح."

