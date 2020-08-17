شكرا لقرائتكم حسين السيد ينهي إعارته للصفاقسي التونسي بسبب رحلات الطيران ويعود للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب عدم قدرة حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للنادي الاهلي علي السفر لتونس بسبب رحلات الطيران في اتخاذ اللاعب قرارا بعدم استكمال مشواره مع الصفاقسي التونسي ، وكان من المقرر أن تنتهى إعارة حسين السيد بنهاية الموسم الحالي، ووضع النادى الصفاقسى بندًا يحق له شراء اللاعب المصرى بعد نهاية فترة الإعارة .

وشارك لاعب الأهلى حسين السيد مع الصفاقسى فى 5 مباريات فقط قبل فترة إيقاف النشاط بسبب فيروس كورونا.

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وكان نادى الصفاقسى التونسى عاد للتدريبات من جديد يوم 5 يونيو الماضى، استعداداً لاستئناف منافسات الدورى التونسي، بعد توقفها منذ شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال تقارير تونسية فى وقت سابق إن النادى الأهلى أبدى موافقة كتابية إلى هيئة النادى الصفاقسى من أجل السماح للاعب بمواصلة المشوار مع الصفاقسى التونسى وفق ما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا".