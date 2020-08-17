إنبى وسموحة حبايب فى الشوط الأول بمواجهة الدوري بتروسبورت

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جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين إنبى وسموحة، بالتعادل السلبى، فى المباراة المُقامة بينهما حاليًا، على ستاد بتروسبورت، فى الجولة العشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى دخلها الفريقان بحثاً عن تحقيق أول فوز عقب عودة المسابقة المحلية من التوقف، فى ظل تقارب موقف الفريقين فى جدول ترتيب الدورى.
وبدأ إنبى اللقاء بالتشكيل التالى:
حراسة المرمى: محمود جاد
خط الدفاع : على فوزى ورامى صبرى وأسامة جلال وكريم فؤاد
خط الوسط: عبد الرحمن عامر وحميد ماو وزياد كمال
خط الهجوم: محمد شريف وفيستون وأحمد على
فيما جاء تشكيل سموحة مكون من:
حراسة المرمى: عمر صلاح
خط الدفاع: أحمد جمال ومحمد عبد المنعم ورجب نبيل وأحمد أبو الفتوح
خط الوسط: أحمد حمص ويوسف ديوب ومحمد الترهونى وناصر ماهر
خط الهجوم: حسام حسن وصلاح محسن.
وجاءت هجمات إنبى من خلال تحركات محمد شريف جناح الفريق البترولى الذى لم يحسن استغلال الفرص التى أتيحت لها كما جاءت فرصة خطيرة للفريق وفى الدقيقة 35 أرسل علي فوزي الظهير الأيمن لإنبى تمريرة عرضية من الجبهة اليمنى لداخل منطقة جزاء سموحة مرت من فوق رأس أحمد علي مهاجم إنبى لتضيع فرصة خطيرة للفريق البترولى فيما جاءت هجمات سموحة عن طريق تحركات صلاح محسن ولكن دون جدوى لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.
ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 20 هدف فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 11 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.
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