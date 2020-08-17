شكرا لقرائتكم كارتيرون يقرر منح أشرف وفيصل عدد دقائق أكبر قبل قمة الزمالك والأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، منح الثنائى حسام أشرف وأسامة فيصل، مهاجمي الفريق الأبيض الصاعدين، عدد أكبر من الدقائق فى المشاركة قبل خوض القمة المرتقبة مع الأهلى، يوم السبت المقبل، فى بطولة الدورى الممتاز، حيث سيمنح المدرب الفرنسى للثنائى فرصة المشاركة فى عدد دقائق أكبر فى مواجهة الغد مع نادى مصر، فى اللقاء الذى سيقام على ستاد الكلية الحربية، فى الجولة العشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويأتى قرار كارتيرون بعد تألق الثنائى حسام أشرف وأسامة فيصل، عندما تم الدفع بهما فى الدقائق الأخيرة بالمباراة الماضية أمام مصر للمقاصة، فى الجولة التاسعة عشر بالدورى الممتاز حيث نجحا فى قيادة الفريق الأبيض للفوز على المقاصة، بهدف دون رد سجله حسام أشرف، ويأتى قرار المدرب الفرنسى أيضا لتجهيزهما للقمة بصورة أكبر للدفع بهما خلال سير اللقاء حال الحاجة إلى جهودهما.

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ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة نادى مصر فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الثلاثاء، حيث سيخوض الأبيض اليوم مرانه الختامى على ملعبه استعدادا لمواجهة الغد، واطمئن الجهاز الفنى على على حالة اللاعبين بعد وصول نتائج المسحة التى أجراها الفريق بالأمس والتى جاءت سلبية.

ويدخل الزمالك مباراة نادى مصر مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى 10 مباريات، فيما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدفًا.