شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يكشف عن موعد وصول العراقي همام طارق للقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو الإسماعيلى، عن أن العراقى همام طارق سيصل الاراضى المصرية فى تمام الحادية عشر من مساء الأثنين قادما من دولة الإمارات الشقيقة. وكان الدولى العراقى قد غادر اثناء فترة توقف النشاط الكروى فى مصر بعد تفشى فيروس كورونا. ومن المقرر أن يخضع لاعب الوسط المميز لكشف طبى شامل للاطمئنان على سلامته ، قبل أن يتم تخصيص له برنامج تدريبى مكثف من أجل سرعة تجهيزه لاستئناف مسابقة الدورى المحلى. يذكر أن الفريق قد استعاد جهود ثنائى من محترفيه وهما الغينى بيكيتى سيلفا والناميبى بنسون شيلونجو. وتسبب الثلاثى همام طارق وباتريك كادو وشيلونجو لاعبو الإسماعيلى فى إثارة حالة من القلق لدى الجهاز الفنى للدراويش بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، لاسيما أن الثلاثى أخطروا الجهاز الفنى أنهم لا يتدربون سوى التدريبات البسيطة فى المنزل، بينما أكد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق أنه يتدرب فى الجيم وداخل أحد الأندية بتونس وجاهز فنياً وبدنياً للظهور فى تشكيلة الفريق Advertisements وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

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