شكرا لقرائتكم إدارة برشلونة تنفي علمها بنية ميسي الرحيل عن النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مصدر في نادي برشلونة الإسباني لوكالة "فرانس برس" أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يعلم الإدارة برغبته في الرحيل، وذلك خلافا لما يتم تداوله في وسائل الإعلام بعد الخروج المذل من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 8-2.

ووفقا للمصدر، فإن ميسي الذي يرتبط مع النادي الكاتالوني بعقد حتى 2021، لم يعرب للإدارة عن رغبته بالرحيل، نافيا بذلك ما ذكرته الشبكة الإعلامية البرازيلية "إيسبورتي إنتراتيفو" التي كانت أول من أعلن رحيل مواطنها نيمار من برشلونة الى باريس سان جرمان الفرنسي في أغسطس 2017، عن أن افضل لاعب في العالم قرر مغادرة النادي الآن، وليس في 2021.

وفي فيديو نُشِر على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت "إيسبورتي إنتراتيفو" إن "الأرجنتيني قريب أكثر من أي وقت مضى من الرحيل"، مضيفة أن الإدارة على علم برغبة النجم الأرجنتيني.

وشككت وسائل الإعلام الإسبانية منذ الخسارة التاريخية أمام بايرن ميونخ يوم الجمعة بإمكانية بقاء ميسي مع الفريق الكاتالوني التي يتوجه الى التخلي عن مدربه كيكي سيتيين والإعلان ربما عن تقديم موعد انتخاباته الرئاسية المقررة في صيف 2021.

ولم يخف ابن الـ33 عاما امتعاضه من الوضع الذي وصل اليه الفريق بعد تنازله عن لقبه الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد بالخسارة في المرحلة قبل الأخيرة على أرضه ضد أوساسونا، مشككا بمشروع النادي بقيادة الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو من دون أن يذكر الأخير صراحة.

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وأشارت تقارير صحافية إسبانية الى توقف المفاوضات بشأن تجديد العقد بين برشلونة والنجم الأرجنتيني، وأن الأخير يفكر بالرحيل بعدما سئم من فشل الإدارة الحالية في بناء فريق قادر على المنافسة وتعب من التسريبات التي تخرج من النادي وتشوه صورته.

لكن هذه المشاكل لن تدفع ميسي إلى الرحيل عن برشلونة بحسب ما طمأن بارتوميو في مقابلة أجراها مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية الشهر الماضي، أي قبل صدمة الهزيمة المذلة أمام بايرن، قائلا ميسي كرر في العديد من المناسبات بأنه يريد إنهاء مسيرته في برشلونة، وليس لدي أدنى شك بأنه سيمدد.

وبإمكان ميسي أن يترك برشلونة كلاعب حر من دون مقابل بوصوله إلى نهاية عقده الحالي في صيف 2021، لكن إذا أراد أي فريق التعاقد معه هذا الصيف عليه أن يدفع قيمة البند الجزائي الخيالي في عقده والبالغ 700 مليون يورو بحسب وسائل الإعلام الكاتالونية، متحدثة عن اهتمام بخدماته من قبل أندية إنجليزية وإيطالية.

ويدافع ميسي عن ألوان برشلونة منذ عام 2000 حين كان في الثالثة عشرة من عمره، قادما من نيولز أولد بويز الأرجنتيني، وهو بدأ مشواره مع الفريق الأول في 16 أكتوبر 2004 ضد الجار الكاتالوني إسبانيول حين كان في السابعة عشرة من عمره.

وفرض ميسي نفسه تدريجيا ليصبح النجم المطلق للفريق بتسجيله 634 هدفا في 731 مباراة رسمية بقيادة محرزا منذ حينها 34 لقبا، اربعة منها في دوري أبطال أوروبا أعوام 2006 و2009 و2011 و2015.