لظروفه الصحية.. الأهلي يجدد طلبه لوزير الرياضة بالموافقة على صرف عقد مؤمن زكريا كاملًا

جدد النادي الأهلي، طلبه إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للموافقة على صرف قيمة عقد مؤمن زكريا بالكامل.

وحسب ماذكره الموقع الرسمي للنادي، فإن الأهلي يرغب في مساندة مؤمن زكريا نظرًا لإخلاصه مع الفريق والظروف التي يمر بها وأوقفته عن ممارسة كرة القدم.

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وأكد رئيس النادي في خطابه أن الدفعات الاستثنائية التي تمت الموافقة على صرفها للاعب من قبل ليست كافية؛ نظرًا للتكلفة الباهظة لقيمة العلاج، وأن النادي يطلب موافقة الوزارة على صرف قيمة العقد كاملة؛ لعدم مخالفة اللوائح والقوانين.

وأشار الأهلي إلى أن الأمر يستوجب الوقوف بجانب اللاعب الذي يمر بظروف صحية صعبة، خاصة أن كرة القدم هي مصدر دخله الوحيد.

وشدد الكابتن محمود الخطيب على ثقته في استجابة الدكتور أشرف صبحي لطلب النادي، لاسيما أنه لا يتأخر عن دعم ومساندة كل الرياضيين الذين يمرون بمثل هذه الظروف.