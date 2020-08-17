شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إعادة مباراة المصرى والإسماعيلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة إعادة مباراة المصرى والإسماعيلى التى تم إلغاؤها مؤخراً بسبب إصابات لاعبى المصرى بفيروس كورونا والتى وصلت 20 حالة يوم المباراة، وتقدم النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، بمذكرة قانونية رسمية لاتحاد الكرة اليوم، الاثنين، لإعادة مباراة الإسماعيلي والتى خسرها الفريق البورسعيدى اعتبارياً بهدفين نظيفين فى إطار منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام، باعتباره منسحباً من اللقاء.

واستعان المصرى فى مذكرته بمستندات تثبت أن عدد الإصابات فى اللاعبين المقيدين بالقائمة أكثر من 10 لاعبين، وبالتالى ينطبق عليه قرار اتحاد الكرة بتأجيل أى مباراة إذا كان عدد المصابين بكورونا فى الفريق الواحد أكثر من 10 لاعبين.

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فى سياق متصل، أكد محمد الخولي، عضو مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدي، أنه لا يوجد أى خلافات بين النادى ومسئولى اللجنة الخماسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وقال محمد الخولى فى تصريحات تليفزيونية، "كان هناك جلسة بيننا وبين مسئولى اتحاد الكرة لمناقشة الحصول على حقوق النادى المصرى بشأن لقاء النادى الإسماعيلي".

وأضاف الخولى، "عرضنا أوراقنا واتحاد الكرة يدرس تلك المستندات التى ستحسم قرار اتحاد الكرة وننتظر عودة حق النادى المصرى، "أمتلك الثقة الكاملة التى تؤكد على إعادة لقاء الإسماعيلى وسيتم اتخاذ القرار خلال ساعات".

وكشف محمد الخولى عن موقف مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى البورسعيدى أمام الاتحاد من إقامتها، معلقاً :"نتيجة مسحة كورونا تحسم مشاركتنا فى مواجهة الاتحاد القادمة من عدمه.. ننتظر فقط نتيجة المسحة من أجل تحديد موقفنا".