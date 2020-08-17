شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يناقش عرض ريد ستار الصربى لضم محمود الجزار فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُناقش مسئولو النادى الأهلى عرض ريد ستار الصربي لضم محمود الجزار مدافع الفريق المعار للجونة بداية من الموسم المقبل، وحولت لجنة التعاقدات الأمر للجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لاتخاذ القرار المناسب بعد ترحيب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق ببيع اللاعب لعدم الاحتياج له في الموسم الجديد، وكشف محمد عبدالجابر، وكيل محمود الجزار، عن امتلاك الأخير عرضا أوروبيا.. معلقاً : "وصل للنادي الأهلي يوم 5 أغسطس فاكسا رسميا من بطل الدوري الصربى".

وتابع وكيل الجزار: "ريد ستار الصربي طلب ضم محمود الجزار رسميا وطلب معرفة طلبات النادي الأهلى، متابعاً: "اتواصل مع أمير توفيق بشكل مستمر لمعرفة طلبات الأهلى وبطل الدورى الصيربى طلب معرفة طلبات الأهلى المادية وموعد الموافقة على رحيل اللاعب بسبب استئناف الدوري الصيربى".

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسى) ومحمد شريف (إنبى) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).