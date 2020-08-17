شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن ومصطفى محمد وبادجى.. 3 مهاجمين فقدو الذاكرة التهديفية بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن عودة النشاط الرياضي بعد فترة توقف طويلة بسبب انتشار وباء كورونا في مارس الماضي، شهدت تسجيل العديد من الأهداف إلا أن بعض المهاجمين واصلوا حالة فقدان الذاكرة التهديفية ولم تعانق تسديداتهم الشباك منذ العودة، في تراجع ملحوظ، وأبرزهم مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، ومروان محسن وأليو بادجي مهاجما النادي الأهلي.

8 مباريات كاملة لمروان محسن و6 لـ مصطفى محمد و6 مباريات أخرى لأليو بادجي الذي انضم للأهلي في يناير الماضي، قبل التوقف وبعده، لم تشهد تسجيل أي أهداف من أي منهم.

مروان محسن

كانت أخر أهدافه مع الفريق الأحمر بتاريخ 15 يناير، في شباك طنطا خلال المباراة التي فاز بها الأهلي بخماسية نظيفة، ومنذ ذلك الهدف لم يسجل مروان في أي مباراة أخرى، حيش شارك في مباريات بيراميدز، المصري، سموحة، انبي والانتاج الحربي، بينما لم تقم مباراة الزمالك واحتسب فز الأهلي فيها اعتبارياً بعد انسحاب الفريق الأبيض، وجلس على دكة البدلاء في مباراتي المقاولون وطلائع الجيش، وخلال الموسم الجاري شارك مروان محسن مع الأهلي في 19 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين، بينما منذ انضمامه إلى الأهلي شارك مروان في 69 مباراة سجل خلالهم 17 هدفاً وصنع 6 أخرين.

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أليو بادجي

انضم أليو بادجي إلى النادي الأهلي في يناير الماضي لتدعيم هجوم الفريق، وشارك مع الفريق الأحمر في 9 مباريات بمختلف البطولات، سجل هدفاً واحداً جاء في شباك بيراميدز، وصام عن التهديف في 6 لقاءات لاحقه كان من بينها مباراة الزمالك التي انتهت بفوز الأهلي اعتباريا، ولم يسجل بادجي في مباريات، سموحة، انبي، الانتاج الحربي، بينما خرج من قائمة مباراة طلائع الجيش وجلس احتياطياً في مباراة المصري.

مصطفى محمد

شارك مصطفى محمد مع الزمالك فى 27 مباراة بالموسم الجارى، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 3 آخرين، وصام المهاجم الشاب عن التهديف في 6 مباريات متتالية مع الفريق الأبيض بالدورى العام، حيث كانت أخر أهداف مصطفى محمد في شباك وادي دجلة في 28 يناير الماضي، ومن بعدها لم يحرز أمام الإسماعيلى والمصرى والاتحاد والمقاصة، بينما خرج من قائمة فريقه أمام حرس الحدود، ولم يشارك في مباراة الأهلي والزمالك التي انسحب منها الفريق الأبيض.