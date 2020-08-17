شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إقامة مباراة المصرى والإسماعيلى حال إعادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح مسئولو النادى المصرى على اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مواعيد إقامة المباريات المؤجلة للفريق البورسعيدى وهى مباراة المصرى أمام الحرس وكذلك مباراته أمام الإسماعيلى التى تم الغاؤها مؤخرا واعتبار المصرى مهزوما بهدفين نظيفين، واقترح مسئولو المصرى إقامة هذه المباريات أثناء فترة التوقف التى سيحددها اتحاد الكرة لإقامة مباريات كأس مصر خاصة وأن المصرى وحرس الحدود والإسماعيلى ودعوا كأس مصر ولن يشاركوا فى مباريات خلال هذا التوقف.

فى السياق ذاته، كشف مصدر بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أن الجبلاية تراجع المستندات الجديدة التى قدمها النادى المصرى، بشأن مباراته مع الإسماعيلي بالجولة 19 من الدورى، والتى تم احتساب نتيجتها اعتبارياً لصالح الدرويش بالفوز بهدفين نظيفين بعد انسحاب النادى المصرى، وقال المصدر: ندرس مذكرة المصرى والمستندات الجديدة التى قدمها وندرس اعادة المباراة.

كان النادي المصرى برئاسة مسير حلبية، قد تقدم بمذكرة قانونية رسمية لاتحاد الكرة اليوم، الاثنين، لإعادة مباراة الإسماعيلى باعتباره منسحباً من اللقاء، واستعان المصرى فى مذكرته بمستندات تثبت أن عدد الإصابات فى اللاعبين المقيدين بالقائمة أكثر من 10 لاعبين، وبالتالى ينطبق عليه قرار اتحاد الكرة بتأجيل أى مباراة إذا كان عدد المصابين بكورونا فى الفريق الواحد أكثر من 10 لاعبين.

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