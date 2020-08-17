شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يرسل مندوب لجمع متعلقاته من الأهلى بعد قرار توجيه الشكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي مندوب لمقر القلعة الحمراء بهدف الحصول على جميع متعلقاته بعد انتهاء علاقته بالقلعة الحمراء واستعداداً لانتقاله لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، فى ظل رفض الحارس التواجد فى الاهلى بعد قرار مجلس الادارة الذى صدر بالامس .

وقرر الجهاز الفني للأهلي بعد التشاور مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني، استكمال الموسم محليًّا وإفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة، وفي ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ، في شريف إكرامي بالقرار، الذي في ضوئه أصبح إكرامي خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا لنهاية الموسم.

أوصت لجنة التخطيط بالأهلي بضرورة التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم المركز بعد رحيل شريف اكرامي رسمياً عقب انتهاء عقده مع الفريق الأحمر، وأكدت اللجنة أنه حال غياب محمد الشناوى الحارس الأساسي سواء بداعي الإيقاف أ الإصابة سيواجه الفريق أزمة كبيرة خاصة في ظل عدم مشاركة علي لطفي مصطفي شوبير بشكل مستمر كما أن الأخير يفتقد خبرة المباريات الرسمية.

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وبدأ مسئولو الأهلي في متابعة بطولة الدوري العام بعد استئنافها للبحث عن أفضل العناصر على مستوى الحراسة قبل الاستقرار عن أسم يتم ضمه خلال الميركاتو الشتوي القادم.