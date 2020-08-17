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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 17 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها،الزمالك يُحدد ملعبين لمواجهة الرجاء فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حقيقة وجود شرط جزائى فى عقد معلول مع الأهلى.
حقيقة وجود شرط جزائى فى عقد معلول مع الأهلي
علم الخليج 365 أن عقد التونسي علي معلول، نجم دفاع الأهلي، لا يحمل أى شروط جزائية، ولا يوجد به أى بنود استثنائية تمنح له الحق فى الرحيل عن القلعة الحمراء دون موافقة النادى، بعدما ارتبط اسم معلول بالانتقال لبيراميدز على طريقة رمضان صبحى فى ظل وجود شرط جزائى فى عقده، إلا أن إدارة النادى أكدت أن عقد الدولى التونسى لا يوجد به أى شروط جزائية.
الزمالك يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة نادى مصر بالدورى
أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، سلبية مسحة كورونا الخاصة بعناصر الفريق الأبيض قبل مواجهة نادى مصر، التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، فيما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، إعلان القائمة التى ستشارك فى المباراة عقب المران الختامى الذى سيخوضه الأبيض على ملعبه اليوم، الإثنين، استعدادا لمواجهة الغد.
مصدر باتحاد الكرة: ندرس إعادة مباراة المصرى والإسماعيلى والمستندات الجديدة
كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجبلاية تراجع المستندات الجديدة التي قدمها النادي المصري، بشأن مباراته مع الاسماعيلي بالجولة 19 من الدوري، والتي تم احتساب نتيجتها اعتبارياً لصالح الدرويش بالفوز بهدفين نظيفين بعد انسحاب النادي المصري، وقال المصدر:ندرس مذكرة المصري والمستندات الجديدة التي قدمها وندرس اعادة المباراة.
الزمالك يُحدد ملعبين لمواجهة الرجاء فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا
حدد مسئولو الزمالك، ملعبين لاستضافة مواجهة الفريق الأبيض مع الرجاء المغربى، التى ستجمع الفريقان فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب فى المغرب، على أن يقام لقاء العودة فى مصر، لذا حرصت إدارة نادى الزمالك على تحديد ستاد القاهرة الدولى وملعب برج العرب كملعبين للنادى، الأبيض فى مواجهة الإياب على أن يتم الاستقرار على أحدهما بشكل نهائى خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال الحصول على الموافقات اللازمة إلى جانب التنسيق بين مجلس الإدارة وإدارة الكرة والجهاز الفنى حول رؤية الجهاز الفنى للملعب بعد تحديد ستاد القاهرة رغبة أولى إلى جانب برج العرب، وذلك إضافة إلى التنسيق مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".
أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عقب لقاء الفريق الأبيض الأخير أمام مصر للمقاصة، جاهزية أوباما للعودة للمشاركة مع الفريق، ثم أعلن بالأمس الموقع الرسمي لنادى الزمالك أن اللاعب يخضع للجزء الأخير من برنامجه التأهيلى، حيث خاض تدريبات الكرة بشكل منفرد ثم مران الجرى حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية للفريق ولم يشارك فى التدريب الجماعى.
وضعت اللجنة الخماسية للائحة اتحاد الكرة، بندا في اللائحة الجديدة التي تم إرسالها الي الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" مؤخرا ينص علي ضرورة أن يكون المرشح للانتخابات المقبلة وتحديدا علي مقاعد العضوية من ضمن أندية الجمعية العمومية بعد تقليصها لتتكون من 95 ناديا بدلا من 225 ناديا ولا يحق لمن هو خارج هذه الأندية أو لم يقض دورة كاملة فيها عضويتها في الترشح.
كارتيرون يقرر إعلان قائمة الزمالك لمواجهة نادى مصر بعد المران الختامى
قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، إعلان قائمة الفريق الأبيض لمواجهة نادى مصر فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، عقب المران الختامى الذى سيخوضه الأبيض على ملعبه استعدادا لمواجهة الغد، على أن يطلع الجهاز الفنى على نتائج مسحة كورونا التى أجراها اللاعبين بالأمس، للإطمئنان على سلامة جميع اللاعبين وجميع أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى بالنادى الأبيض قبل مواجهة الغد، ثم يدخل الفريق معسكرًا مغلقا عقب إعلان القائمة.
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