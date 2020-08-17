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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 17 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها،الزمالك يُحدد ملعبين لمواجهة الرجاء فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حقيقة وجود شرط جزائى فى عقد معلول مع الأهلى.

حقيقة وجود شرط جزائى فى عقد معلول مع الأهلي

علم الخليج 365 أن عقد التونسي علي معلول، نجم دفاع الأهلي، لا يحمل أى شروط جزائية، ولا يوجد به أى بنود استثنائية تمنح له الحق فى الرحيل عن القلعة الحمراء دون موافقة النادى، بعدما ارتبط اسم معلول بالانتقال لبيراميدز على طريقة رمضان صبحى فى ظل وجود شرط جزائى فى عقده، إلا أن إدارة النادى أكدت أن عقد الدولى التونسى لا يوجد به أى شروط جزائية.

الزمالك يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة نادى مصر بالدورى

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، سلبية مسحة كورونا الخاصة بعناصر الفريق الأبيض قبل مواجهة نادى مصر، التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، فيما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، إعلان القائمة التى ستشارك فى المباراة عقب المران الختامى الذى سيخوضه الأبيض على ملعبه اليوم، الإثنين، استعدادا لمواجهة الغد.