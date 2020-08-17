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مارسيلو الأهلى ينهى إعارته للصفاقسى التونسى بسبب رحلات الطيران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب عدم قدرة حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للنادى الأهلى على السفر لتونس بسبب رحلات الطيران فى اتخاذ اللاعب قرارا بعدم استكمال مشواره مع الصفاقسى التونسى .

وكان من المقرر أن تنتهى إعارة حسين السيد بنهاية الموسم الحالى، ووضع النادى الصفاقسى بندًا يحق له شراء اللاعب المصرى بعد نهاية فترة الإعارة .

وشارك لاعب الأهلى حسين السيد مع الصفاقسى فى 5 مباريات فقط قبل فترة إيقاف النشاط بسبب فيروس .

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وكان نادى الصفاقسى التونسى عاد للتدريبات من جديد يوم 5 يونيو الماضى، استعداداً لاستئناف منافسات الدورى التونسى، بعد توقفها منذ شهر مارس الماضى بسبب انتشار "كوفيد 19".

وقال تقارير تونسية فى وقت سابق إن النادى الأهلى أبدى موافقة كتابية إلى هيئة النادى الصفاقسى من أجل السماح للاعب بمواصلة المشوار مع الصفاقسى التونسى وفق ما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا".

 

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