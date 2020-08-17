شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتجه إلى إلغاء معسكر لقاء المصرى بعد أنباء التأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الاتحاد السكندرى، إن طلعت يوسف، المدير الفنى لزعيم الثغر، يتجه إلى إلغاء معسكر الفريق لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة المحدد لها غداً، الثلاثاء، فى الجولة العشرين بالدورى الممتاز، وذلك بعد الأنباء المترددة فى الساعات الأخيرة حول تأجيل لقاء حيث أصدر النادى السكندرى بياناً من جانب محمد مصيلحى رئيس النادى السكندرى بالتضامن مع نظيره البورسعيدى بشأن متطلباته فى تأجيل مواجهة الغد.

وتابع المصدر ذاته إن لاعبى الاتحاد انتهوا من خوض مرانهم ثم قاموا بتسليم "مفاتيح" الغرف الخاصة بهم فى فندق إقامتهم لتناول وجبة الغذاء والانصراف من المعسكر حيث ينتظر اللاعبين قرارا نهائيا من جانب إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى فى هذا الشأن بالتوافق مع رؤية الجهاز الفنى للفريق بقيادة طلعت يوسف حيث سيقوم مسئولى الاتحاد السكندرى بدراسة الموقف كاملا من أجل إخطار الجهاز الفنى واللاعبين بالقرار النهائى بإلغاء معسكر الفريق من عدمه.

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وأكد محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندرى على دعم ومساندة فريق المصرى البورسعيدى فى محنته الحالية والتى تتمثل فى إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا وأوضح رئيس نادى الاتحاد السكندرى أن زعيم الثغر يتضامن بشكل كامل مع النادى المصري في هذه الظروف العصيبة، و يوافق بلا أي تردد على تأجيل لقاء الفريقين المقرر إقامته غداً الثلاثاء بإستاد برج العرب، بل وسيدعم طلب النادى المصرى للاتحاد المصرى لكرة القدم لتأجيل مباراة الغد

وأشار محمد مصيلحى إلى أن نادى الاتحاد السكندرى تربطه علاقات طيبة مع جميع الأندية وخاصة الأندية الشعبية والجماهيرية والتي وصفها بحجر الأساس لكرة القدم المصرية وشدد رئيس النادى بأنه وجد أيضاً كل ترحيب من طلعت يوسف المدير الفني ورئيس الجهاز لموقف نادى الاتحاد السكندرى تجاه النادي المصرى البورسعيدى و دعم قرار تأجيل اللقاء.

وتمنى محمد مصيلحى الشفاء العاجل لجميع لاعبى النادى المصرى وجميع الرياضيين والعاملين بالمنظومة الرياضية من هذا الوباء، بعدما أعلن النادى السكندرى عن سلبية المسحة التى خضع لها العناصر المختلفة بالفريق السكندرى.