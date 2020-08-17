س و ج: هل يقرر اتحاد الكرة إعادة مباراة المصرى والإسماعيلى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسود حالة من الجدل داخل الشارع الرياضى حول مصير مباراة الاسماعيلى والمصرى بالدورى، والتى تم الغاؤها مؤخرا بسبب عدم حضور فريق المصرى لاستاد برج العرب ، حيث بدأت تتردد أنباء حول اعادة المباراة بعد تقديم المصرى مستندات جديدة تقوى موقفه، وهو ما يثير العديد من التساؤلات: س: ما سبب ازمة مباراة المصرى والاسماعيلى؟ س: ما سبب ازمة مباراة المصرى والاسماعيلى؟ ج: رفض مسئولو المصرى حضور مباراة الاسماعيلى وتمسكوا بتأجيل اللقاء بسبب ظهور نتيجة المسحات التى خضع هل الفريق قبل المباراة والتى أظهرت ايجابية عينات كورونا لـ20 عضوا بالفريق. س: هل هذا العدد من الاصابات كاف لتأجيل المباراة؟ س: هل هذا العدد من الاصابات كاف لتأجيل المباراة؟ ج: وفقا لبيان اتحاد الكرة الرسمى فهذا العدد من الاصابات كاف لتأجيل المباريات حيث حدد اتحاد الكرة 10 اصابات بفيروس كورونا فى صفوف الفريق الواحد كشرط اساسى لتأجيل أى مباراة. Advertisements س: ولماذا لم يؤجل اتحاد الكرة المباراة؟ س: ولماذا لم يؤجل اتحاد الكرة المباراة؟ ج: رفض اتحاد الكرة التأجيل بداعى أن المصرى لا يوجد 10 حالات من اللاعبين المقيدين بالقائمة الرسمية من اللاعبين وأن لديه عدد كاف من اللاعبين لخوض اللقاء، لذا أعلن اتحاد الكرة تطبيق لائحة الانسحاب على المصرى واعتباره مهزوما 2-0. س: وما موقف المصرى بعد اعلان القرار؟ س: وما موقف المصرى بعد اعلان القرار؟ ج: تقدم المصرى بمذكرة رسمية وقانونية جديدة اليوم لاتحاد الكرة تتضمن مستندات جديدة تثبت أحقيته فى التاجيل وأن اصابات اللاعبين تفوق الـ10 حالات. س: وما موقف اتحاد الكرة من المستندات الجديدة؟ س: وما موقف اتحاد الكرة من المستندات الجديدة؟ ج: يدرس اتحاد الكرة حاليا المستندات المقدمة اليه ويناقش اعضاء الجبلاية امكانية اعادة المباراة.

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