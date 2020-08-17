شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: أعشق التحدى وأثق فى قدرة طنطا على البقاء بين الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد صلاح المدير الفنى لطنطا أسباب قبوله مهمة تدريب أبناء السيد البدوى خلفاً للمدرب الراحل أيمن المزين ، وقال صلاح فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت إف إم:"لم أتردد لقبول مهمة تدريب طنطا ، أعشق التحديات الصعبة ، وفعلتها مراراً وتكراراً مع أندية القسم الثانى، ومبخافش من تدريب أى نادى، لازم اجتهد واسعى والتوفيق من عند ربنا".

وتابع المدير الفنى لطنطا: "لازم أشكر ايمن المزين المدرب السابق على مشواره مع الفريق وأسعى لإستكمال مسيرته وإنقاذ الفريق من دوامة الهبوط خاصة أننا لازلنا نملك مباريات عديدة وطنطا الفريق الوحيد الذى تلقى هزائم لايستحقها فى الدقائق الاخيرة من عمر مبارياته".

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وعن أزمة الحارس على فرج قال صلاح: "أنا ضد إعادة الحارس للتدريب قبل الخضوع للتحقيق من قبل إدارة طنطا وبعدها ينتظم فى تدريبات الفريق استعداداً للمباريات المقبلة".

وكتب على فرج حارس طنطا على صفحته على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك " شكرا نادى طنطا على الفترة التى قضتها فى النادى واتمنا لكم التوفيق فى القادم".

كان مجلس إدارة طنطا برئاسة فايز عريبى قد تعاقد مع على فرج خلال الميريكاتو الصيفى المقبل قادما من بتروجت فى صفقة انتقال حر لتدعيم مركز حراسة المرمى.