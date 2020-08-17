اتحاد الكرة: "المسحات" تحسم مصير مباراة المصرى والاتحاد السكندرى غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنهم ينتظرون نتيجة المسحات التى خضع لها لاعبو المصرى من أجل حسم مصير مباراة الغد فى الاسبوع الـ20 بالدورى أمام الاتحاد السكندرى، وفى حالة استمرار ايجابية الحالات فى المصرى والتى يصل عددها إلى 21 حالة سيتم تأجيل المباراة.
من ناحية أخرى، كشف مصدر بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أن الجبلاية تراجع المستندات الجديدة التى قدمها النادى المصرى، بشأن مباراته مع الإسماعيلى بالجولة 19 من الدورى، والتى تم احتساب نتيجتها اعتبارياً لصالح الدرويش بالفوز بهدفين نظيفين بعد انسحاب النادى المصرى، وقال المصدر:ندرس مذكرة المصري والمستندات الجديدة التى قدمها وندرس اعادة المباراة.
كان النادي المصرى برئاسة مسير حلبية، قد تقدم بمذكرة قانونية رسمية لاتحاد الكرة اليوم، الاثنين، لإعادة مباراة الإسماعيلى باعتباره منسحباً من اللقاء، واستعان المصرى فى مذكرته بمستندات تثبت أن عدد الإصابات فى اللاعبين المقيدين بالقائمة أكثر من 10 لاعبين، وبالتالى ينطبق عليه قرار اتحاد الكرة بتأجيل اى مباراة اذا كان عدد المصابين بكورونا فى الفريق الواحد أكثر من 10 لاعبين.
فى سياق متصل، أكد محمد الخولى، عضو مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى، أنه لا يوجد أى خلافات بين النادى ومسئولى اللجنة الخماسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، وقال محمد الخولى فى تصريحات تليفزيونية، "كان هناك جلسة بيننا وبين مسئولى اتحاد الكرة لمناقشة الحصول على حقوق النادى المصرى بشأن لقاء النادى الإسماعيلى".
وأضاف الخولى، "عرضنا أوراقها واتحاد الكرة يدرس تلك المستندات التى ستحسم قرار اتحاد الكرة وننتظر عودة حق النادى المصرى، "أمتلك الثقة الكاملة التى تؤكد على إعادة لقاء الإسماعيلى وسيتم اتخاذ القرار خلال ساعات".
وكشف محمد الخولى عن موقف مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى البورسعيدى أمام الاتحاد من إقامتها، معلقاً :"نتيجة مسحة كورونا تحسم مشاركتنا فى مواجهة الاتحاد القادمة من عدمه.. ننتظر فقط نتيجة المسحة من أجل تحديد موقفنا".
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