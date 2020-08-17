اتحاد الكرة: "المسحات" تحسم مصير مباراة المصرى والاتحاد السكندرى غدا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنهم ينتظرون نتيجة المسحات التى خضع لها لاعبو المصرى من أجل حسم مصير مباراة الغد فى الاسبوع الـ20 بالدورى أمام الاتحاد السكندرى، وفى حالة استمرار ايجابية الحالات فى المصرى والتى يصل عددها إلى 21 حالة سيتم تأجيل المباراة.

من ناحية أخرى، كشف مصدر بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أن الجبلاية تراجع المستندات الجديدة التى قدمها النادى المصرى، بشأن مباراته مع الإسماعيلى بالجولة 19 من الدورى، والتى تم احتساب نتيجتها اعتبارياً لصالح الدرويش بالفوز بهدفين نظيفين بعد انسحاب النادى المصرى، وقال المصدر:ندرس مذكرة المصري والمستندات الجديدة التى قدمها وندرس اعادة المباراة.

كان النادي المصرى برئاسة مسير حلبية، قد تقدم بمذكرة قانونية رسمية لاتحاد الكرة اليوم، الاثنين، لإعادة مباراة الإسماعيلى باعتباره منسحباً من اللقاء، واستعان المصرى فى مذكرته بمستندات تثبت أن عدد الإصابات فى اللاعبين المقيدين بالقائمة أكثر من 10 لاعبين، وبالتالى ينطبق عليه قرار اتحاد الكرة بتأجيل اى مباراة اذا كان عدد المصابين بكورونا فى الفريق الواحد أكثر من 10 لاعبين.

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