شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرد على تضامن زعيم الثغر فى تأجيل لقاء الغد بـ"إيموشنات التعاون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية لنادى المصرى البورسعيدى، على توجيه الشكر إلى الاتحاد السكندرى، بعد البيان الصادر من زعيم الثغر بالتضامن مع النادى البورسعيدى، الذى تضامنت فيه إدارة الاتحاد السكندرى مع مطلب النادى المصرى بتأجيل لقاء الغد بين الفريقان، فى المباراة المحدد لها غداً، الثلاثاء، فى الجولة العشرين بالدورى الممتاز.

وأكد محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري على دعم و مساندة فريق المصرى البورسعيدى في محنته الحالية والتي تتمثل في إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا وأوضح رئيس نادي الاتحاد السكندري أن زعيم الثغر يتضامن بشكل كامل مع النادي المصري في هذه الظروف العصيبة، و يوافق بلا أي تردد على تأجيل لقاء الفريقين المقرر إقامته غداً الثلاثاء بإستاد برج العرب، بل وسيدعم طلب النادى المصرى للاتحاد المصرى لكرة القدم لتأجيل مباراة الغد

وأشار محمد مصيلحى إلى أن نادى الاتحاد السكندرى تربطه علاقات طيبة مع جميع الأندية وخاصة الأندية الشعبية والجماهيرية والتي وصفها بحجر الأساس لكرة القدم المصرية وشدد رئيس النادى بأنه وجد أيضاً كل ترحيب من طلعت يوسف المدير الفني ورئيس الجهاز لموقف نادى الاتحاد السكندرى تجاه النادي المصرى البورسعيدى و دعم قرار تأجيل اللقاء .

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وتمنى محمد مصيلحى الشفاء العاجل لجميع لاعبى النادى المصرى وجميع الرياضيين والعاملين بالمنظومة الرياضية من هذا الوباء، بعدما أعلن النادى السكندرى عن سلبية المسحة التى خضع لها العناصر المختلفة بالفريق السكندرى.

ورد النادى المصرى عبر صفحته الرسمية على البيان الرسمى من الاتحاد السكندرى بتغريدة، عبر فيها النادى البورسعيدى عن شكره للنادى السكندرى بـ"إيموشنات" التى تؤكد علاقة الود بين الطرفين.