شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجدد طلبه لوزارة الرياضة بصرف قيمة عقد مؤمن زكريا بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خطاباً اليوم الأثنين، إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يجدد فيه طلب الأهلى الموافقة على صرف قيمة عقد مؤمن زكريا بالكامل، نظراً للظروف الضحية التى يمر بها اللاعب والتى أوقفته عن ممارسة لعبة كرة القدم، ورغبة من النادى وقياداته فى مساندة مؤمن لعطائه وإخلاصه.

وأكد رئيس النادى فى خطابه أن الدفعات الاستثنائية التى تمت الموافقة على صرفها للاعب من قبل ليست كافية نظراً للتكلفة الباهظة لقيمة العلاج وأن النادى الأهلي يطلب موافقة الوزارة على صرف قيمة العقد بالكامل لعدم مخالفة اللوائح والقوانينكما أن الأمر يستوجب الوقوف بجانب اللاعب الذى يمر بظروف صحية صعبةخاصة وأن كرة القدم هى مصدر دخله الوحيد.

وشدد الخطيب على ثقته فى استجابة الدكتور أشرف صبحي لطلب النادى لاسيما أنه لا يتأخر عن دعم ومساندة كل اليراضيين الذين يمرون بمثل هذه الظروف.

في سياق متصل، يستعد الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لمواجهة أسوان فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدورى الممتاز، وهى المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لمثله فى الجولة الماضية، وهو التعادل الذى أوقف انتصارات الأحمر وجمّد رصيد الفريق عند 53 نقطة لكنه مازال يحتل قمة الدورى بفارق بفارق 18 نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثانى.

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شهدت المواجهة الأخيرة بين الأهلى وأسوان فى الدور الأول لدورى هذا الموسم فوز المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدف بالجولة الثالثة للمسابقة باستاد أسوان، سجل خماسية المارد الأحمر جونيور أجاى وحسين الشحات ورمضان صبحى ومحمد مجدى قفشة "من ركلة جزاء" وحمدى فتحى فيما سجل هدف أسوان أوميد أوكرى.

ويعتلى الأهلى صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 53 بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 17 وتعادل فى مباراتين ولم يهزم وسجل لاعبوه 49 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف.

فيما يحتل أسوان المركز الـ 13 فى مسابقة الدورى العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 19 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 7 وخسروا 8 أخرى، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 آخرين.

ويستعيد الاهلى فى مباراة الليلة كلاً من ياسر إبراهيم وأحمد الشيخ بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التى لحقت بهما مؤخراً، ويعول المدير الفنى للأهلى على خبرات لاعبيه أمثال على معلول وأجاى وعمرو السولية وديانج ومحمود متولى ومحمد هانى وجيرالدو ومن خلفهم الحارس المُتميّز محمد الشناوي.

ويعانى أسوان من غياب أكثر من لاعب مؤثر بسبب الإصابات أو الإيقاف، حيث تأكد غياب محمد رزق، لاعب وسط الفريق عن لقاء الأهلى وأكد الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبى بأسوان فى تصريحات خاصة أن اللاعب تعرض للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية خلال مباراة أسوان ونادى مصر وتقرر غياب رزق لمدة أسبوعين.