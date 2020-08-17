شكرا لقرائتكم خبر عن صالة هليوبوليس الشروق تستضيف نهائيات كأس مصر مواليد 2000 لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسايقات بإتحاد كرة اليد عن إستضافة صالة هليوبوليس الشروق لمنافسات نهائيات كأس مصر للشباب مواليد 2000 على مدار يومى 30 ، 31 أغسطس الجارى.

ويقام الدور نصف النهائى يوم 30 بلقائى كلا من ، الأهلى مع هليوبوليس و الزمالك مع الأوليمبى ، على أن يقام النهائى فى اليوم الثانى و لقاء تحديد صاحب البرونزية.





كأس مصر

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وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة حال عودة النشاط دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، عقب قرار عودة النشاط على صعيد جميع المسابقات الخاصة بالمراحل السنية المختلفة، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.