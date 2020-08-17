شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للغوص والإنقاذ بالمياه المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم، الاثنين، منافسات المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف ـ مياه مفتوحة - وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بمقر الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بالإسكندرية.

وشهدت البطولة - المؤجله ـ منذ شهر مارس الماضى فى أعقاب جائحة فيروس كورونا - مشاركة 46 ناديا وأكاديمية ومراكز شباب و309 سباحا وسباحة.

كما شهدت البطولة حضور سامح الشاذلى رئيس الاتحادين المصرى والعربى ومحمد خميس نائب رئيس الاتحاد واعضاء للمجلس اللواء محمد أمين والدكتور محمد صالح و العميد حسام الغزالى والعميد عبد العال شاهين وأشرف البكل والدكتور محيى فريد.

واسفرت نتائج سباق 4كم مرحلة 19 سنة انسات عن فوز عن فوز جهاد جمعةخميس من نادى ابو قير بالمركز الاول ,

سلمى هانى فاروق من نادى القناة بالمركز الثانى , سهير اشرف فرغلى من نادى القناة بالمركز الثالث .

كما اسفرت كمنافسات 4 كم عمومى انسات عن فوز داليا وليد من نادى الغابة بالمركز الاول , بيرهان على سعد

من نادى سموحة بالمركز الثانى ويارا صديقى من نادى حدائق الاهرام بالمركز الثالث .

وفى سباق 4 ×2 كم مختلط فوز الاتحاد السكندرى بالمركز الاول والرياضى البحرى بالمركز الثانى فيما فاز الغابة بالمركز الثالث

وفاز فريق الغابة بالمركز الاول فى مرحلة 17 سنة بنين وبنات وجاء الاتحاد السكندرى فى المركز الثانى وحل فريق مركز شباب الجزيرة ثالثاً

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واسفرت مرحلة عمومى رجال عن فوز نادى القناة بالمركز الاول ونادى الغابة بالمركز الثانى والصيد بالمركز الثالث بينما فاز فريق سموحة بمرحلة عمومى رجال وانسات وجاء الغابة فىالمركز الثانى والقناة فى المركز الثالث .

وفى سباق 4 كم مرحلة 19 سنة أولاد، فاز زياد محمد سامح من نادى اتحاد الشرطة بالمركز الأول، ويوسف إبراهيم محمود من الاتحاد السكندرى بالمركز الثانى، ويوسف موريس نجيب من نادى الغابة بالمركز الثالث.

وفى سباق 4 كم عمومى رجال فاز علاء محمد عبد العزيز من نادى القناة بالمركز الأول، محمد شهدى عيد بالمركز الثانى، محمود مصطفى محمود من اتحاد الشرطة بالمركز الثالث.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى من المقرر أن تقام فيه منافسات المرحلة الثانية القصيرة على مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولى خلال الفترة من 24 إلى 24 أغسطس الجارى.

كما يشارك فى البطولة بمرحلتيها الأولى والثانية نحو 1700 سباحا وسباحة يمثلون 46 ناديا ومركز شباب بمختلف انحاء الجمهورية.





الغوص والانقاذ

الغوص والانقاذ

الغوص والانقاذ

الغوص والانقاذ

الغوص والانقاذ