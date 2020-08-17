اخبار الرياضه

ختام منافسات المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للغوص والإنقاذ بالمياه المفتوحة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للغوص والإنقاذ بالمياه المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم، الاثنين، منافسات المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف ـ مياه مفتوحة -  وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بمقر الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بالإسكندرية.

 

وشهدت البطولة - المؤجله ـ منذ شهر مارس الماضى فى أعقاب جائحة فيروس - مشاركة 46 ناديا وأكاديمية ومراكز شباب و309 سباحا وسباحة.

 

كما شهدت البطولة حضور سامح الشاذلى رئيس الاتحادين المصرى والعربى ومحمد خميس نائب رئيس الاتحاد  واعضاء للمجلس اللواء  محمد أمين  والدكتور محمد صالح و العميد حسام الغزالى والعميد عبد العال شاهين وأشرف البكل والدكتور محيى فريد.

 

واسفرت نتائج سباق 4كم مرحلة 19 سنة انسات عن فوز عن فوز جهاد جمعةخميس  من نادى ابو قير بالمركز الاول ,

سلمى هانى فاروق  من نادى القناة بالمركز الثانى , سهير اشرف فرغلى من نادى القناة بالمركز الثالث .

 

كما اسفرت كمنافسات 4 كم عمومى انسات عن فوز داليا وليد  من نادى الغابة بالمركز الاول , بيرهان على سعد

من نادى سموحة بالمركز الثانى ويارا صديقى من نادى حدائق الاهرام بالمركز الثالث .

 

وفى سباق 4 ×2 كم   مختلط  فوز الاتحاد السكندرى بالمركز الاول والرياضى البحرى بالمركز الثانى فيما فاز الغابة بالمركز الثالث

 

وفاز فريق الغابة بالمركز الاول فى مرحلة 17 سنة بنين وبنات وجاء الاتحاد السكندرى فى المركز الثانى وحل فريق مركز شباب الجزيرة ثالثاً

 

Advertisements

واسفرت مرحلة عمومى رجال عن فوز نادى القناة بالمركز الاول ونادى الغابة بالمركز الثانى والصيد بالمركز الثالث بينما فاز فريق سموحة بمرحلة عمومى رجال وانسات وجاء الغابة فىالمركز الثانى والقناة فى المركز الثالث .

 

وفى سباق 4 كم مرحلة 19 سنة أولاد، فاز زياد محمد سامح من نادى اتحاد الشرطة بالمركز الأول، ويوسف إبراهيم محمود من الاتحاد السكندرى بالمركز الثانى، ويوسف موريس نجيب من نادى الغابة بالمركز الثالث.

 

وفى سباق 4 كم عمومى رجال فاز علاء محمد عبد العزيز من نادى القناة بالمركز الأول، محمد شهدى عيد بالمركز الثانى، محمود مصطفى محمود من اتحاد الشرطة بالمركز الثالث.

 

ويأتى ذلك فى الوقت الذى من المقرر أن تقام فيه منافسات المرحلة الثانية القصيرة على مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولى خلال الفترة من 24 إلى 24 أغسطس الجارى.

 

كما يشارك فى البطولة بمرحلتيها الأولى والثانية نحو 1700 سباحا وسباحة يمثلون 46 ناديا ومركز شباب بمختلف انحاء الجمهورية. 


36C61A0C-CD35-4AAC-B327-03C533FA5BD8

الغوص والانقاذ

63415205-D5B9-46A9-A0AF-F1D3BDF09E23

الغوص والانقاذ

 

9B15537B-AF6A-4D7D-8526-931FA35CAF3D

الغوص والانقاذ

 

D9BE8DC7-8A83-4FB6-9330-CA9AA9B4B064

الغوص والانقاذ 

 

2BEFB79E-6A53-41C5-85E2-D9F6229741F1

الغوص والانقاذ

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ختام منافسات المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للغوص والإنقاذ بالمياه المفتوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا