إنبى يهاجم سموحة بـ"محمد شريف".. وصلاح محسن يقود هجوم السكندرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، فى المباراة التى ستقام بين الفريقان، على ستاد بتروسبورت، فى الجولة العشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يدخلها الفريقان بحثاً عن تحقيق أول فوز عقب عودة المسابقة المحلية من التوقف، فى ظل تقارب موقف الفريقين فى جدول الدورى. وجاء تشكيل إنبى كالتالى: وجاء تشكيل إنبى كالتالى: حراسة المرمى: محمود جاد خط الدفاع : على فوزى ورامى صبرى وأسامة جلال وكريم فؤاد خط الوسط: عبد الرحمن عامر وحميد ماو وزياد كمال خط الهجوم: محمد شريف وفيستون وأحمد على Advertisements كما أعلن حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة عن تشكيل فريقه فى المواجهة حيث جاء كالتالى: كما أعلن حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة عن تشكيل فريقه فى المواجهة حيث جاء كالتالى: حراسة المرمى: عمر صلاح خط الدفاع: أحمد جمال ومحمد عبد المنعم ورجب نبيل وأحمد أبو الفتوح خط الوسط: أحمد حمص ويوسف ديوب ومحمد الترهونى وناصر ماهر خط الهجوم: حسام حسن وصلاح محسن. ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 20 هدف فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 11 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

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