مصدر لمصراوي: حسين السيد لن يستكمل إعارته مع الصفاقسي التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أكد مصدر أن حسين السيد ظهير أيسر النادي الأهلي المعار للصفاقسي، أن اللاعب لن يستكمل إعارته مع الفريق التونسي.

وأعير حسين السيد للصفاقسي يناير الماضي، لمدة 6 أشهر، تنتهي في يونيو.

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وأتاح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الفرصة لامتداد عقود اللاعبين إلى نهاية الموسم، بعد التوقف الذي دام لـ3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مارسيلو متواجد في مصر خلال تلك الفترة، وينفذ برنامجا تأهيليا منفردا.

وأشار المصدر إلى أن الصفاقسي التونسي خاطب الأهلي لاحتياجه للاعب خلال الفترة المقبل، إلا أن تفشي فيروس كورونا، وتوقف خطوط الطيران حال دون عودته لتونس.