الأهلي يخاطب اتحاد الكرة لاعتماد ملعبه.. ويسدد 150 ألف لاستاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أكد مصدر بالأهلي، أن النادي خاطب اتحاد الكرة لنقل مبارياته على ستاد الأهلي WE (ستاد السلام)، واعتماده ملعبا رسميا للنادي.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن الأهلي دفع مبلغ 150 ألف جنيه لاستاد القاهرة قيمة إيجار الملعب لخوض مباراة أسوان الليلة، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.

يذكر أن اتحاد الكرة اعتمد ستاد القاهرة ملعبا رسميا للنادي الأهلي مع إعلان جدول الدوري، حتى يحصل من اتحاد الكرة على الموافقة الأمنية لنقل مبارياته.

ويلتقي الأهلي أمام أسوان في تمام التاسعة مساء اليوم الإثنين، ضمن الأسبوع الـ20 لمسابقة الدوري.