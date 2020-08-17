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الأهلي يجدد طلبه لوزير الرياضة بصرف عقد مؤمن زكريا كاملًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أرسل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خطابًا رسميًا اليوم الاثنين، إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يجدد فيه طلب الأهلي الموافقة على صرف قيمة عقد مؤمن زكريا بالكامل.

يأتي طلب الخطيب، نظرًا للظروف الصحية التي يمر بها مؤمن زكريا، والتي أوقفته عن ممارسة لعبة كرة القدم، بجانب رغبة النادي وقياداته في مساندة اللاعب.

وأكد رئيس النادي في خطابه أن الدفعات الاستثنائية التي تمت الموافقة على صرفها للاعب من قبل ليست كافية نظرًا للتكلفة الباهظة لقيمة العلاج.

وطالب الخطيب في خطابه إلى وزير ، بموافقة الوزارة على صرف قيمة العقد كاملة؛ لعدم مخالفة اللوائح والقوانين، كما أن الأمر يستوجب الوقوف بجانب اللاعب الذي يمر بظروف صحية صعبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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