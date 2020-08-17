رئيس طنطا: تمسكت بضم مصطفى محمد.. ومستواه حاليًا "لا يعجبني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال فايز عريبي رئيس نادي طنطا، إن مصطفى محمد مهاجم الزمالك يمتلك إمكانيات فنية وقدرات مميزة، لافتًا إلى أنه غير راض عن مستواه الحالي.

وسبق لمصطفى محمد مهاجم الزمالك، اللعب بين صفوف نادي طنطا معارًا من الفريق الأبيض خلال موسم 17/18.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال عريبي: "المسئولية صعبة على محمد صلاح (مدرب طنطا الجديد)، لكنه يثق في اللاعبين من أجل عبور تلك المحنة".

وأضاف: "مباريات الدروي صعبة في ظل الظروف الحالية، ونسعى لتحقيق نتائج جيدة في المباريات المقبلة".

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وعن مصطفى محمد، قال: "مصطفى لديه إمكانيات كبيرة، تمسكت بضمه في طنطا رغم أن الجهاز الفني وقتها كان متحفظًا على ضمه، لكن كان لديّ ثقة في إمكانياته، ومستواه حاليا لا يعجبني لأن لديه أفضل من ذلك بكثير".

وتابع: "مصطفي غير موفق مع الزمالك حاليًا، وأشعر أنه خارج الفورمة الفنية والبدنية، عليه العمل بجدية من أجل للعودة لمستواه من أجل الانضمام لصفـوف منتخب مصر".

وحول إمكانية ضم لاعبين من الأهلي والزمالك في الموسم المقبل، قال: "هناك تواصل مستمر مع الناديين، وإذا طلب المدير الفني تدعيم الفريق بلاعبين من أي نادٍ، سنعمل على تلبية مطالبه بقدر الإمكان".

جدير بالذكر أن طنطا يحتل المركز السابع عشر بجدول ترتيب دوري we المصري برصيد 16 نقطة.