مصدر بالأهلي يوضح لمصراوي سبب تأخر عودة محمد محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أوضح مصدر في النادي الأهلي، سبب تأخر عودة محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي للتواجد في المباريات.

وكان محمد محمود قد أجرى جراحة الرباط الصليبي للمرة الثانية له مع النادي الأهلي، وينفذ حالياً برنامجاً تأهيلياً.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" "من المقرر أن يشارك محمد محمود في تدريبات الأهلي الجماعية نهاية أغسطس".

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وتابع "تأخر عودة اللاعب حتي الان للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي يعود إلي توصيات الطبيب الألماني الذي أجري له جراحة الصليبي".

واستمر "الذي طالبه بتنفيذ البرتوكول الطبي الجديد الخاص بعمليات الصليبي حيث يقضي بأن يستمر اللاعب في العلاج لمدة 9 أشهر كاملة حتي يتعافى تماما ويعود للتدريبات والمباريات دون قلق".

وواصل "اللاعب يؤدي حالياً اخر مرحلة من التأهيل ويستطيع المشاركة في التدريبات ولو في جزء منها لكن الجهاز الطبي بالاهلي وبالاتفاق مع طبيبه المعالج لا يريدون التعجًل في عودته".

واختتم "فايلر أيضا طلب أن يأخذ اللاعب وقته بشكل كافي التأهيل حتي لا يتعرض للإصابة مجدداً خاصة أنه أجري جراحتين في الرباط الصليبي في أقل من عام".