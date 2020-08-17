خالد جلال يشيد بإدارة نادي مصر

أشاد خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر، بمسؤولي مجلس إدارة النادي.

وقال جلال في تصريحات خاصة لـ " الوفد" إن إدارة نادي مصر في غاية الاحترام مشيرًا أنه سعيد

جدًا بالعمل معمهم خلال الفترة الحالية مؤكدًا أنه خاض تجربة معهم من قبل وكانت ناجحة للغاية.

وواصل جلال قائلًا أن الفريق ينقصة بعض التدعيمات

في بعض المراكز ولكنه رفض زكر المراكز للحفاظ على قوام الفريق .

يقع نادي مصر في قاع جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ١٨ نقطة، بعد مرور ١٩ جولة؛ إذ استطاع تحقيق الفوز في مواجهتين، بينما حسم التعادل ٦ مباريات، والخسارة في ١٠ مباريات.