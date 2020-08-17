بداية حماسية لمعسكر منتخب كرة اليد بالغردقة

يواصل منتخب مصر لكرة اليد تدريباته القوية داخل معسكره المغلق بالغردقة - المنتجع الرياضى الآول بمصر وأفريقيا - استعداداً لبطولة كأس العالم الذي تستضيفها مصر فى الفترة من ١٤ – ٣١ يناير القادم.

الجدير بالذكر آن بعثة المنتخب وصلت الغردقة يوم السبت الماضى وسط إجراءات احترازية مشددة من أدارة المنتجع حيث تم قياس درجة الحرارة وتعقيم البعثة بالكامل قبل دخول فندق الإقامة فضلاً عن تعقيم الغرف و ملاعب التدريب يوميا وقد أشاد المدرب الآسبانى روبرتو جارسيا بأستعدادات المنتجع من توفير كل الآجراءات الاحترازية وتخصيص مطعم خاص للبعثة وكذا لتوفير كل سبل الراحة والنجاح لمعسكر المنتخب الآول يناير القادم.الجدير بالذكر آن بعثة المنتخب وصلت الغردقة يوم السبت الماضى وسط إجراءات احترازية مشددة من أدارة المنتجع حيث تم قياس درجة الحرارة وتعقيم البعثة بالكامل قبل دخول فندق الإقامة فضلاً عن تعقيم الغرف و ملاعب التدريب يوميا وقد أشاد المدرب الآسبانى روبرتو جارسيا بأستعدادات المنتجع من توفير كل الآجراءات الاحترازية وتخصيص مطعم خاص للبعثة وكذا لتوفير كل سبل الراحة والنجاح لمعسكر المنتخب الآول

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