خالد جلال يعلن نتيجة مسحة كورونا لنادي مصر قبل مواجهة الزمالك

أعلن خالد جلال المدير الفني لنادي مصر عن نتيجة مسحة كورونا الخاصة بالفريق قبل مواجهة الزمالك مساء غدًا الثلاثاء ، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز .
وأكد خالد جلال في تصريحات خاصة للوافد أنالمسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا لفريق نادي مصر جاءت سلبية والفريق لا يعاني من أي اصابات بالفيروس .
وتابع جلال قائلاً : ان جميع لاعبي الدوري المصري يعانون الفترة الحالية بسببتوقف النشاط الرياضي قرابة الاربع أشهر ، مشيرًا ان الجميع يرغب في العودة بقوة من جديد إلي مستواهم الفني .
يقع نادي مصر في قاع جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ١٨ نقطة، بعد مرور ١٩ جولة، حيث استطاع تحقيق الفوز في مواجهتين، بينما حسم التعادل ٦ مباريات، والخسارة في ١٠ مباريات.
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