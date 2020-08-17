خالد جلال يعلن نتيجة مسحة كورونا لنادي مصر قبل مواجهة الزمالك

أعلن خالد جلال المدير الفني لنادي مصر عن نتيجة مسحة كورونا الخاصة بالفريق قبل مواجهة الزمالك مساء غدًا الثلاثاء ، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وأكد خالد جلال في تصريحات خاصة للوافد أن

المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا لفريق نادي مصر جاءت سلبية والفريق لا يعاني من أي اصابات بالفيروس .

وتابع جلال قائلاً : ان جميع لاعبي الدوري المصري يعانون الفترة الحالية بسبب

توقف النشاط الرياضي قرابة الاربع أشهر ، مشيرًا ان الجميع يرغب في العودة بقوة من جديد إلي مستواهم الفني .

يقع نادي مصر في قاع جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ١٨ نقطة، بعد مرور ١٩ جولة، حيث استطاع تحقيق الفوز في مواجهتين، بينما حسم التعادل ٦ مباريات، والخسارة في ١٠ مباريات.