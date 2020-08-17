سلة الصيد يضرب سموحة في بطولة الجمهورية

حقق فريق 18سنة آنسات لكرة السلة بنادى الصيد فوزًا ثمينًا على نظيره سموحة 69/37، وذلك فى أولى مباريات الفريق فى الدور النهائى من بطولة الجمهورية.

مثل الفريق اللاعبات: جودى شريف، رحمة محمد، رقية محمود، رنا حسام،

رنا وائل، زينة أشرف، زينة أكرم، زينة حسام، سلمى عمرو، عاليا أحمد، فرح محمد، فريدة أحمد، فريدة تامر، فريدة حسن، لجين محمد، لوجين طارق، ليلى أشرف، ملك أحمد محمد جلال، ملك أحمد محمد طلعت، ملك شريف، ملك محمد أبو زيد، منة الله أحمد، هنا هشام.

يقود اللاعبات الجهاز الفنى والإدارى: وائل الطنانى المدير الفنى، سيد إبراهيم مدرب، هادى المحضر مساعد مدرب، نها حبيب طبيبة، على الخطيب المدير الإدارى، محمد عطا خدمات معاونه.