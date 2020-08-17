الصيد يُهنئ البطلين هداية ملاك وعبدالرحمن فايد بمناسبة زفافهما

تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الصيد، والمدير التنفيذي، بخالص التهنئة للبطلة الأولمبية هداية ملاك، وزوجها المهندس عبدالرحمن فايد، بطل الكرة الطائرة الشاطئية، بمناسبة حفل الزفاف متمنين لهما حياة سعيدة. بطل الكرة الطائرة الشاطئية، بمناسبة حفل الزفاف متمنين لهما حياة سعيدة. كان شهد حفل زفاف البطلين حضور نخبة كبيرة من رجال الأعمال ومسؤولو الأندية والاتحادات الرياضية، نظرًا لمكانة البطلين ودورهما في رفع علم مصر في المحافل المحلية والدولية.

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