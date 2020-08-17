أبدى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، نيته في تجديد الثقة في مدربه بيب جوارديولا بالرغم من الخروج الغير متوقع من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والإخفاق في حصد لقب الدوري الإنجليزي الذي توج به

وأشارت تقارير بريطانية، اليوم الإثنين، أن إدارة السيتي لديها اقتناع تام بما يقدمه جوارديولا مع السيتي خلال مسيرته السنوات الماضية، مشددة على أن الخيار الأقرب سيكون تجديد الثقة في جوارديولا بعد انتهاء فترة تعاقده الحالية.

ونفت التقارير، اتخاذ إدارة السيتي مؤخرًا أي خطوات جادة لتغيير الطاقم الفني للفريق الساعات الماضية والبحث عن بديل لجوارديولا، باعتباره المدرب الأكثر تفاهمًا للاعبي مانشستر سيتي. الإنجليزي الذي توج به ليفربول في نسخته الأخيرة.وأشارت تقارير بريطانية، اليوم الإثنين، أن إدارة السيتي لديها اقتناع تام بما يقدمه جوارديولا مع السيتي خلال مسيرته السنوات الماضية، مشددة على أن الخيار الأقرب سيكون تجديد الثقة في جوارديولا بعد انتهاء فترة تعاقده الحالية.ونفت التقارير، اتخاذ إدارة السيتي مؤخرًا أي خطوات جادة لتغيير الطاقم الفني للفريق الساعات الماضية والبحث عن بديل لجوارديولا، باعتباره المدرب الأكثر تفاهمًا للاعبي مانشستر سيتي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يجدد الثقة في جوارديولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.