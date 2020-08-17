نادي مصر يعلن جاهزيته لمواجهة الزمالك

أعلن خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر، جاهزية الفريق لمواجهة الزمالك، غدًا الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال جلال في تصريحات خاصة لـ"الوفد" إن نادي مصر جاهز بشكل تام لمواجهة الزمالك، وخضع لكل التدريبات، مشيرًا إلى أن المباراة ستكون صعبة للغاية في ظل منافسة الزمالك على بطولة الدوري ودوري الأبطال، ورغبة

نادي مصر في البقاء بالدوري الممتاز.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر تدريباته، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة فريق الزمالك غداً الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يتطلع خالد جلال، المدير الفني لفريق نادي مصر لخطف النقاط

الثلاث من نظيره الزمالك للبعد عن منطقة الهبوط في جدول الدوري. ويعقد جلال جلسة مع لاعبي الفريق اليوم لإطلاعهم على نقاط قوة وضعف الزمالك التي يعلمها المدير الفني لنادي مصر بشكل كبير، نظرًا لتجريته الماضية مع الفارس الأبيض في الإدارة الفنية.

يقع نادي مصر في قاع جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ١٨ نقطة، بعد مرور ١٩ جولة، حيث استطاع تحقيق الفوز في مواجهتين، بينما حسم التعادل ٦ مباريات، والخسارة في ١٠ مباريات.