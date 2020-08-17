نادي إنبي يعلن بدء نشاط الأكاديمية

أعلن نادي إنبي عن بدء عودة نشاط أكاديمية النادي، اعتبارًا من يوم الإثنين 24 أغسطس 2020 وستقام المواعيد والتدريبات وفقًا للتالى :-
الفترة الأولى :- من الساعة 6 مساءً وحتى 7.15 مساءً مواليد (2015/2014/2013/2012/2005/2004/2003/2002).
الفترة الثانية :- من الساعة7.15 مساءً وحتى 8.30 مساءً مواليد (2011/2010/2009).
الفترة الثالثة :- من الساعة 8.30 مساءً وحتى الساعة 9.45 مساءً مواليد (2008/2007/2006).
وقررت إدارة الأكاديمية مد فترة الاشتراك حتى 15-11-2020 تعويضًا عن الفترةالسابقة لأعضاء الأكاديمية المشتركين والمسددين لاشتراك الموسم السابق.
وقررت إدارة النادي بداية الاشتراك السنوى للموسم الجديد 24 أغسطس 2020 وحتى 23 أغسطس 2021، والاشتراك النصف سنوى يبدأ من 24 أغسطس 2020 وحتى 23 فبراير 2021.
وطالبت الإدارة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات مع الالتزام بالزى الخاص بكل وحدة تدريبية.
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