روما يقترب من ضم بيدور رودريجيز

اقتربت إدارة نادى روما الإيطالي من التعاقد مع الإسبانى بيدرو رودريجيز جناح تشيلسي السابق، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "سكاي سبورت" بأن

بيدور رودريجيز وقع مع نادي روما في صفقة انتقال مجانية بعقد يمتد حتي ٢٠٢٣، ومن المقرر الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.

كان نادي تشيلسي الإنجليزى أعلن رحيل الجناح الإسباني المخضرم بيدرو رودريجيز، وذلك عقب إنتهاء عقده مع الفريق.

وانضم رودريجيز صاحب ال ٢٨ عاما إلى صفوف نادي تشيلسي موسم ٢٠١٥ قادما من برشلونة الأسباني.