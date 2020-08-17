اقتربت إدارة نادى روما الإيطالي من التعاقد مع الإسبانى بيدرو رودريجيز جناح تشيلسي السابق، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكشفت صحيفة "سكاي سبورت" بأنبيدور رودريجيز وقع مع نادي روما في صفقة انتقال مجانية بعقد يمتد حتي ٢٠٢٣، ومن المقرر الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.
كان نادي تشيلسي الإنجليزى أعلن رحيل الجناح الإسباني المخضرم بيدرو رودريجيز، وذلك عقب إنتهاء عقده مع الفريق.
وانضم رودريجيز صاحب ال ٢٨ عاما إلى صفوف نادي تشيلسي موسم ٢٠١٥ قادما من برشلونة الأسباني.
كانت هذه تفاصيل خبر روما يقترب من ضم بيدور رودريجيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.