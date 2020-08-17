فاير عريبي: مصطفى محمد لاعب كبير ويجب أن يعمل للعودة إلى مستواه

أبدى فايز عريبي رئيس نادي طنطا إعجابه بقدرات مصطفى محمد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك .

وقال عريبي في تصريجات إذاعية عب برنامج ملعب الصقر:" مصطفى محمد لديه إمكانيات كبيرة للغاية، وتمسكت بضمه في طنطا، رغم أن الجهاز الفني

كان متحفظ على ضمه، لكن كان عندي ثقة عالية بسبب إمكانياته، ومستواه حاليا لا يعجبني لأن لديه أفضل من ذلك بكثير".

وأضاف:" مصطفي غير موفق مع الزمالك، وأشعر أنه خارج الفورمة فنيا وبدنيا،

لابد أن يعمل بجدية على العودة لمستواه من أجل الانضمام لصفـوف منتخب مصـر".

وحول إمكانية ضم لاعبين من الأهلي والزمالك في الموسم المقبل حال بقاء طنطا، علق عريبي: "هناك تواصل مستمر مع الناديين، وإذا طلب المدير الفني تدعيم الفريق بلاعبين من أي نادٍ، سنعمل على تلبية مطالبه، نحاول بقدر الإمكان تلبية الاحتياجات الفنية".